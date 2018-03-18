 
مباشر
عاجل
مركز المصالحة الروسي: أكثر من 73 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية

القاهرة وأبوظبي تشددان على العمل في مواجهة التحديات

أخبار العالم العربي

القاهرة وأبوظبي تشددان على العمل في مواجهة التحديات
AFP Khaled ELFIQI
وزيرا خارجية الإمارات ومصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzvi

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوظبي، مشددا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار آل نهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري من القاهرة، إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات والسعودية أكثر تميزا، مؤكدا على أن مصر تجاوزت أزمة كانت صعبة على الجميع.

وقال الوزير الإماراتي: إن "مصر دولة شامخة ومحبة للخير والاستقرار.

ونوه عبد الله بن زايد، إلى أن مباحثاته مع شكري تناولت التدخلات الإيرانية والتركية والانتهاكات الإسرائيلية، موضحا أنه يجري العمل لمواجهة هذه التدخلات في الشأن العربي.

وقال: " الوضع في سوريا‬ بالغ التعقيد.. لابد من إخراج كافة المليشيات من سوريا".

من جانبه، شدد شكري على ضرورة دعم المسار السياسي في سوريا، وأن الحل العسكري غير مقبول هناك.

وفي الأزمة الخليجية، قال الوزير المصري: "على قطر أن تنفذ المطالب الـ13 التي وضعتها الدول العربية".

‬وأشار بيان صحفي، إلى أن الوزيرين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي، وأزمتي اليمن‬ وليبيا.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة