القاهرة وأبوظبي تشددان على العمل في مواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوظبي، مشددا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار آل نهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري من القاهرة، إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات والسعودية أكثر تميزا، مؤكدا على أن مصر تجاوزت أزمة كانت صعبة على الجميع.

وقال الوزير الإماراتي: إن "مصر دولة شامخة ومحبة للخير والاستقرار.

ونوه عبد الله بن زايد، إلى أن مباحثاته مع شكري تناولت التدخلات الإيرانية والتركية والانتهاكات الإسرائيلية، موضحا أنه يجري العمل لمواجهة هذه التدخلات في الشأن العربي.

وقال: " الوضع في سوريا‬ بالغ التعقيد.. لابد من إخراج كافة المليشيات من سوريا".

من جانبه، شدد شكري على ضرورة دعم المسار السياسي في سوريا، وأن الحل العسكري غير مقبول هناك.

وفي الأزمة الخليجية، قال الوزير المصري: "على قطر أن تنفذ المطالب الـ13 التي وضعتها الدول العربية".

‬وأشار بيان صحفي، إلى أن الوزيرين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي، وأزمتي اليمن‬ وليبيا.

المصدر: RT + وكالات