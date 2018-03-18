السفير البريطاني: 6 طلاب من الأزهر رفعوا رأس مصر

أشاد السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن، بـ6 طلاب من جامعة الأزهر، مشيرا إلى أنهم "رفعوا رأس مصر" أثناء لقائهم الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة.

وكتب "كاسن" على "تويتر": "طلبة منحة الأزهر رفعوا رأس مصر أمام سمو الأمير تشارلز، في حوار شيّق، تبادلوا الأفكار عن تجربتهم التعليمية في أرقى جامعات بريطانيا".

٦ من طلبة منحه الأزهر رفعوا رأس مصر قدام سمو الأمير تشارلز. في حوار شيّق، تبادلوا الأفكار عن تجربتهم التعليمية في أرقى جامعات بريطانيا و عن تسامح الأديان. تشجيع الحوار و تمكين الشباب اللي عندهم صوت إيجابي هو أول خطوة لمكافحة الإرهاب. pic.twitter.com/fgf8I4UIKZ — British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) ١٨ مارس، ٢٠١٨



وأضاف: "الحوار دار أيضا عن تسامح الأديان وتشجيع الحوار وتمكين الشباب ممن لديهم صوت إيجابي.. هذه أول خطوة لمكافحة الإرهاب".

وأعلن الأزهر بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، عن فتح باب التقدم لمنحة إلى المملكة المتحدة في مجال الدراسات الدينية لعام 2018.

والمنحة مقدمة برعاية شيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس أساقفة كانتربيرى، وتهدف إلى دعم التعاون المشترك بين الإسلام والأديان الأخرى.

المصدر: وكالات مصرية