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قوات "غصن الزيتون" تهدم تمثالا تاريخيا للأكراد في عفرين

أخبار العالم العربي

قوات
Reuters Khalil Ashawi
هدم تمثال كردي وسط عفرين، سوريا ، 18 مارس 2018
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ذكر مركز عفرين الإعلامي أن قوات "غصن الزيتون" هدمت تمثالا يعتبر أحد معالم الثقافة الكردية الهامة وسط عفرين السورية اليوم الأحد "في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية".

والتمثال يخلّد كاوا الحداد، وهو شخصية محورية في أسطورة كردية عن احتفالات عيد النيروز أو السنة الكردية الجديدة.

وقال المركز في بيان له، إن "هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين" شمال غربي سوريا.

المصدر: رويترز

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