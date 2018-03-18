قوات "غصن الزيتون" تهدم تمثالا تاريخيا للأكراد في عفرين
Reuters Khalil Ashawi
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ذكر مركز عفرين الإعلامي أن قوات "غصن الزيتون" هدمت تمثالا يعتبر أحد معالم الثقافة الكردية الهامة وسط عفرين السورية اليوم الأحد "في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية".
الجيش السوري الحر يسقط تمثال اوجلان من ساحة مدينة عفرين بعد تحريرها#عملية_غصن_الزيتون— Yaerob Rasheed (@abo_watn_963) ١٨ مارس، ٢٠١٨
"Olive Branch Operation" pic.twitter.com/hdXqPHs6jO
والتمثال يخلّد كاوا الحداد، وهو شخصية محورية في أسطورة كردية عن احتفالات عيد النيروز أو السنة الكردية الجديدة.
وقال المركز في بيان له، إن "هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين" شمال غربي سوريا.
المصدر: رويترز
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