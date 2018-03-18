رسميا.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية
Reuters
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أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة أحمد شفيق عن دعمه لعبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية.
ونشر الحزب اليوم الأحد إعلان تأييده في جريدة الأهرام المسائي، داعيا المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمعة من 26 حتى 28 من مارس الجاري، حتى يقولوا "نعم للرئيس السيسي، ومن أجل الاستقرار، والأمن، والأمان للوطن، والقضاء على الإرهاب الأسود".
المصدر: وكالات
رُبى آغا
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