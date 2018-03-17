انفجار عبوة ناسفة عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن انفجار عبوة ناسفة على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، دون أن تسفر عن إصابات.

وذكر بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص، أن الانفجار وقع في شمال قطاع غزة وتحديدا في منطقة كانت خالية من الجنود الإسرائيليين، وأن الجيش رد باستهداف مواقع لحركة حماس داخل القطاع.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذا التفجير، لكن إسرائيل تحمل حركة "حماس" مسؤولية ما يحصل في قطاع غزة.

ويشار إلى أنه في أغسطس 2014 تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة استمرت 50 يوما.

وتحاصر إسرائيل القطاع منذ العام 2006، وشددت حصارها عليه بعد سيطرة حماس.

ومنذ عام 2008، شنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني شخص.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة