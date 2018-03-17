النائب العام في غزة يأمر بإغلاق شركة اتصالات

أغلق المقر الرئيسي لشركة "الوطنية موبايل" في قطاع غزة اليوم السبت، بأمر من النائب العام في غزة على خلفية مجريات التحقيق في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

ويأتي هذا الإجراء من قبل السلطات في غزة بعد رفض إدارة شركة الاتصالات المذكورة تسليم سجلات المكالمات للأرقام التي ضبطت في العبوات التي لم تنفجر إلا بأوامر من مقر الإدارة في رام الله.

وكانت الأجهزة الأمنية في القطاع قد شرعت منذ الثلاثاء، باحتجاز عدد من مدراء الشركة بسبب رفضهم الإفصاح عن بيانات طلبتها الأجهزة من أجل التحقيق في الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الحكومة، دون إذن من النائب العام في رام الله.

وذكرت شرطة القطاع في بيان أنها "أغلقت المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل"، ولم تكشف الشرطة في بيانها تفاصيل إضافية حول قرار النائب العام، وفي الوقت ذاته لم تقوم بقطع الخطوط الهاتفية لشركة الاتصالات.

واستهدف تفجير الثلاثاء الماضي موكب الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة، ما أوقع سبعة جرحى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الرئاسة الفلسطينية في رام الله حملت حركة "حماس" المسؤولية.

المصدر: RT + وكالات

علي الخطايبة