مقتل "قاطع الرؤوس" الداعشي في ظروف غامضة

قتل المدعو مكسيم هوشار الملقب بـ "السفاح الداعشي" وهو الذي أدرجته الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات على اللائحة السوداء لـ"الإرهابين الأجانب"، حسبما أفاد موقع "السومرية نيوز".

وانضم هوشار (27 عاما) للجماعات الإرهابية المتطرفة من خلال الإنترنت، وعرف باسمه الحركي"أبو عبدالله الفرنسي" لعدة سنوات، ودعا الكثير للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

وتوجه هوشار في الـ17 أغسطس 2013 إلى سوريا عبر تركيا، مؤكدا لعائلته أنه يريد الاعتناء بالجرحى على الجبهة، ولكن تنظيم "داعش" جنده هناك.

وظهر "السفاح الداعشي" في أواخر عام 2014، في مقطع فيديو صادم وهو يقطع رأس رهينة أمريكي، ويذبح 18 أسيرا من الجيش السوري في نفس المقطع.

وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحقه، لاتهامه في عمليات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية.

ونشأ هوشار والملقب أيضا بـ "قاطع الرؤوس"، في بلدة صغيرة في نورماندي، وكان مسيحيا، ثم اعتنق الإسلام في عام 2009، ولم تكشف التحريات ظروف وتاريخ مقتله.

المصدر: "السومرية"

علي الخطايبة