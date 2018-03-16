كركوك تزيل تمثال الطالباني من قلعتها

أكدت قيادات كردية أن أحد محبي الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني قام من دون تنسيق مع الحكومة المحلية لكركوك وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بوضع نصب لطلباني في قلعة المدينة.

وأشار قائد فرض القانون في المحافظة اللواء الركن معن السعدي، إلى أن "أسباب رفع النصب التذكاري للرئيس الراحل من القلعة، جاءت كون وضعه تصرفا فرديا من عقيد في شرطة كركوك".

وقال السعدي: "مام جلال هو رئيس سابق للعراق ورمز من رموز البلاد، وقدم للعراق الكثير والجميع يعلم بإنجازاته، وهو شخصية مرموقة ومحبوبة من قبل جميع العراقيين على حد سواء بمختلف قومياتهم وأديانهم".

وأضاف: "ما حدث بنصب تمثال لمام جلال، أن الأمر ذو شقين، الأول أنه لم تكن هناك موافقات رسمية، أما النقطة الثانية هو أن المكان الذي وضع فيه التمثال لا يليق برمز من رموز البلد".

من جهته، قال نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك روند ملا محمود، إن "أحد محبي الطالباني قام بصنع تمثال للرئيس الراحل على حسابه الخاص، ووضعه في قلعة كركوك دون التنسيق مع إدارة المحافظة وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.. التمثال الآن موجود في مقر الاتحاد وسيتم نصبه في أحد المواقع بمراسيم تليق بالقائد".

وأضاف، أن" قلعة كركوك موقع أثري حسب اليونسكو، ولا يمكن وضع أي شيء عليها".

يذكر أن مجموعة من أنصار الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، قامت في وقت سابق، بوضع تمثال للرئيس جلال الطالباني في منطقة القلعة الأثرية، والذي رفع لاحقا، بسبب عدم أخذ موافقات رسمية لذلك.

المصدر: السومرية نيوز