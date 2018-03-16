ارتفاع ضحايا القصف على مستشفى عفرين إلى 15 قتيلا

أعلنت وكالة "هاوار" الكردية السورية ارتفاع عدد ضحايا قصف، قالت إن مقاتلات تركية شنته على مستشفى عفرين الرئيسي، إلى 15 قتيلا.

من جهتهما أفاد كل من وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن غارة جوية تركية قصفت المستشفى الرئيسي في عفرين مساء اليوم وقتلت تسعة أشخاص.

وصرح روجهات روج المسؤول الإعلامي في الوحدات الكردية في عفرين بأن المستشفى المستهدف هو الوحيد الكبير في المنطقة، مضيفا أن الضربات الجوية والبرية مستمرة على المدينة.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا