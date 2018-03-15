تكريس أحد قصور صدام حسين لافتتاح جامعة أمريكية فيه

أفاد مسؤول عراقي بأن سلطات بلاده خصصت أحد القصور الرئاسية التي بنيت في حقبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والمساحة المحيطة به لافتتاح جامعة أمريكية فيه غربي العاصمة بغداد.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الخميس عن أحمد الربيعي مدير عام دائرة العقارات بوزارة المالية قوله: "دائرة عقارات الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار، تعمل على الاستفادة القصوى من القصور الرئاسية، وخصصت قصر الرضوانية والمساحة المحيطة به لإنشاء مبنى الجامعة الأمريكية وإقامة مشاريع استراتيجية لتتم الاستفادة من هذا الموقع عن طريق الاستثمار".

عقارات الدولة تعلن تحويل “قصر الرضوانية” إلى جامعة أميركي... pic.twitter.com/MU2O1Rjk2j — وكالة اخر الاخبار (@lnairaq) ١٥ مارس، ٢٠١٨

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وأشار الربيعي إلى أن "الدائرة لا تزال تتعامل مع عقارات النظام السابق وفقا للقانون 72 الذي يقضي باحتفاظ من يشمله الحكم بعقار واحد لا تتجاوز مساحته 400 متر مربع وما زاد عن ذلك فإن سعر كل متر مضاف يحسب على أساس السعر السائد" في البلاد.

المصدر: صحيفة الصباح العراقية

أحمد باديان