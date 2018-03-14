85 مدرعة عسكرية تركية إلى قطر

وقعت القوات الخاصة القطرية مع شركة "BMC" التركية للصناعات العسكرية، أمس الثلاثاء، اتفاقية حول بيع 85 مدرعة لقطر.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن التوقيع جاء على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت أن الاتفاق الموقع يقضي بشراء القوات المسلحة القطرية 85 سيارة مدرعة، منها 50 من طراز "كيربي"، و35 من طراز "أمازون".

ولم تكشف الوكالة عن قيمة الصفقة المبرمة.

وفي تصريح للوكالة قال أدهم سنجقدار، رئيس مجلس إدارة "BMC"، إن ثمة طلبا كبيرا على هذه النوعيات من السيارات المدرعة، مضيفا: "نحن صدرنا قبل ذلك، منها، للجيش التركماني والتونسي، وهذا العام وردنا الإنتاج كله للقوات المسلحة التركية".

وتابع سنجقدار "لدينا خطوات جدية في مجال صناعة السيارات المحلية؛ والشركة تتبنى رؤية قوية في صناعة الحافلات وسيارات النقل الضخمة".

واعتبر أن الشركة "تشكل نموذجا بالعالم الإسلامي"، وتابع: "في حال اتحدت القوى، فإنه بإمكاننا النجاح بشكل كبير، وأتمنى أن تزيد أعداد الشركات الناشطة بمجالنا".

وأضاف المسؤول: "لا بد من خدمة جيوشنا بصناعتنا، ونعمل على تأسيس مستقبل جديد يليق بتاريخنا".

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان