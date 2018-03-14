مصادر أممية: ارتفاع عدد النازحين من عفرين إلى 170 ألف شخص

أفادت صحيفة "الأخبار" بأن تصعيد العمليات العسكرية في منطقة عفرين شمال سوريا أدى إلى زيادة عدد النازحين من هذه المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيروت أن عدد النازحين من عفرين ارتفع إلى 170 ألف شخص.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن "إمدادات المياه مقطوعة عن مدينة عفرين السورية منذ أسبوع، بعد تغير السيطرة على السد الرئيسي".

وأضاف أن "القتال هناك أرغم الآلاف على الفرار من منازلهم داخل عفرين، والاتجاه صوب مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة".

من جهته قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، بروسك حسكة، أن سد عفرين تسيطر عليه حاليا القوات التركية، مضيفا أن سكان المدينة مضطرون لاستخدام الآبار، غير أن المياه فيها ليست كافية وتعتبر غير صالحة للشرب.

وكانت وكالة "سانا" السورية أعلنت سابقا أن أكثر من 20 ألف نازح من عفرين متواجدون حاليا في مدينتي نبل والزهراء اللتين يسيطر عليهما الجيش السوري. وأضافت أن المدنيين يتجهون أيضا فرارا من القصف وإطلاق النار إلى مدينة تل رفعت والمدن المجاورة لها غربي حلب.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا