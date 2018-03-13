المشنوق يأمر بإغلاق ملهى ليلي في بيروت بسبب عرض إباحي

أغلقت السلطات اللبنانية، الاثنين، ملهى ليليا في بيروت بعد انتشار مقطع مصور لعرض مثير قدمته بعض الراقصات والعارضات نصف العاريات في المكان.

وأصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، بيانا، الثلاثاء، بشأن إقفال مرقص "تعرية" ستريبتيز في العاصمة بيروت.

وجاء في البيان إنه وبعد إطلاع وزير الداخلية نهاد المشنوق على فيديوهات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت، تظهر عروض رقص إباحية مباشرة، طلب من قيادة قوى الأمن الداخلي التحري عن الموضوع وإقفال الملهى.

كما أصدر أمرا بتحويل المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة مدينة بيروت بيانا رسميا مرفوقا بشريط فيديو أكدت فيه إغلاق الملهى الليلي.

وقال محافظ مدينة بيروت زياد شبيب إن الملهى الليلي "DISCOTEK" العائد لشركة Eclectic، أقفل بالشمع الأحمر.

وبعد انتشار الفيديوهات وتحرك كل من محافظ مدينة بيروت وشرطة الآداب في قوى الأمن الداخلي، نشر ملهى "Discotek" عبر صفحته على "فيسبوك" اعتذارا للأشخاص الذين حضروا حدث Cirque Le Soir يوم الجمعة.

وأوضحت أن إدارتا Discotek وCirque Le Soir لم تكن على دراية بالأفعال الفردية للفتاتين.

وأشارت الإدارة إلى أن فريق Cirque Le Soir هو سيرك يقوم بجولة حول العالم، مشيرة إلى أنه نقل ما حدث إلى إدارة Cirque Le Soir على التصرفات غير المقبولة.

وتقدم الملهى من رواده بالاعتذار، متوجها إليهم بالقول: "نحن ندرك أن البعض منكم قد أسيء إليه ولم يكن ذلك في نيتنا أبدا".

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي