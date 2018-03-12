الدفاع الروسية: خروج 76 مدنيا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية

أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أنه تم إخراج 76 مدنيا من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر ممرات إنسانية، اليوم، فيما قتل 8 مدنيين بقصف المسلحين.

وأكد الجنرال يوري يفتوشينكو، رئيس المركز الروسي الذي يتخذ قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقرا له، إخراج 17 عائلة يبلغ عدد أفرادها 76 شخصا، بينهم 49 طفلا، مضيفا أن هؤلاء المدنيين نقلوا إلى مركز الإيواء المؤقت الدوير قرب معبر الوافدين.

وتلقى مركز المصالحة الروسي المزيد من البلاغات التي تفيد بأن المسلحين يمنعون المدنيين من مغادرة منطقة الغوطة ويحظرون أي تنقلات للمدنيين أثناء فترات عمل الممرات الإنسانية، ما يتسبب في زيادة سخط الأهالي ويدفعهم إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على التضييقات بحقهم.

وأضاف أن بلدة كفر بطنا شهدت اليوم تجدد الاحتجاجات على ممارسات المسلحين ودعما للجيش السوري والحكومة، حيث خرج أكثر من 3 آلاف شخص لمطالبة المسلحين بمغادرة البلدة وعدم عرقلة الوصول إلى ممر جسرين - المليحة، وفق مركز حميميم.

وتابع يفتوشينكو موضحا: "لكن عند محاولة السكان التوجه نحو الممر أطلق المسلحون النار عليهم ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بحسب المعلومات المتوفرة، والممر لا يزال معطلا".

وبين يفتوشينكو أن الوضع في الغوطة الشرقية يظل متوترا جدا، مشيرا إلى أن مسلحي الغوطة أطلقوا 30 قذيفة على العاصمة دمشق وضواحيها خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 22 آخرين.

مع ذلك، رصد المركز خفض عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار خلال الأيام القليلة الماضية في محافظات حلب واللاذقية ودرعا.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا