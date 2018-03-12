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الصدر مخاطبا الناخبين العراقيين: لا تتركوا العراق فريسة للفساد!

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الصدر مخاطبا الناخبين العراقيين: لا تتركوا العراق فريسة للفساد!
Reuters Alaa Al-Marjani
مقتدى الصدر
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المواطنين العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مايو المقبل بغية إنقاذ البلاد من الفساد.

وجاءت هذه التصريحات في بيان صدر عن الصدر اليوم، في معرض رده على سؤال بخصوص الاعتقاد السائد بين العراقيين وخاصة بين أنصار تياره بأنه "لا جدوى من الانتخابات بعد أن جربنا المرحلة السابقة فخابت ظنوننا بسبب الوجوه القديمة الفاسدة".

وقال الصدر: "نحن في طور وضع الحلول كما نشرنا سابقا بعضا منها، ولنا معكم وقفات لمنع عودة الأخطاء السابقة".

وحث زعيم التيار الصدري العراقيين الوطنيين على عدم ترك البلاد تصارع الفاسدين، بل إلى محاولة تخليصها بأصواتهم.

وسبق أن دعا الصدر في فبراير الماضي إلى "مليونية إصلاحية انتخابية" بانتخاب الصالح وإبعاد الفاسد، محذرا من أن مقاطعة الانتخابات تهدد بـ"تفرد الفاسدين".

المصدر: السومرية نيوز

نادر عبد الرؤوف

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