دفعة كبيرة من التعزيزات العسكرية التركية في طريقها إلى الحدود مع سوريا

وصلت، يوم الأحد، دفعة كبيرة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى ولاية كليس جنوبي البلاد، تمهيدا لإرسالها إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا، بحسب وكالة "الأناضول".

وأفادت "الأناضول" بأن التعزيزات المتمثلة برتل عسكري يضم 40 آلية عسكرية وصلت كليس مساء الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشفت الوكالة أن الرتل يضم عددا من العربات المصفحة وشاحنات عسكرية تحمل مدافع ومعدات عسكرية أخرى.

وتتزامن التعزيزات التركية مع إرسال الفصائل الكردية بشمال سوريا حافلات على متنها عناصر من قوات المشاة مسلحين بالأسلحة الصغيرة من الحسكة إلى عفرين وسط التقدم المتسارع لقوات عملية "غصن الزيتون" نحو تطويق مدينة عفرين بالكامل.

المصدر: الأناضول

إينا أسالخانوفا