انطلاق "مناورات الصداقة" السعودية الأمريكية

انطلقت يوم الأحد، مناورات "الصداقة 2018" المشتركة في نسختها الرابعة، بين القوات البرية السعودية والجيش الأمريكي في المنطقة الشمالية من المملكة.

ويستمر التمرين لعدة أسابيع بهدف توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتوحيد إجراءات التخطيط وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة في ظروف الحرب المختلفة وأساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية.

وقال مساعد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، إن التمرين يعد من أهم التمارين التي تحرص عليها قيادة القوات البرية وتؤدى بشكل سنوي ومنتظم.

وأكد اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني أن فعاليات التمرين أثبتت رفع جاهزية الوحدات وقياس القدرة القتالية واستخدام التقنية الحديثة بالإضافة إلى استخدام عدد من المعدات الثقيلة والمتوسطة.

من جهته أوضح العميد الركن حمدان حمود الشمري، أن تمرين "الصداقة 2018" هو امتداد لتمارين سابقة يتم من خلاله التدريب على العمليات العسكرية لتوحيد القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات سواء في الحرب التقليدية وغير التقليدية.

انطلقت، اليوم الأحد، في المنطقة الشمالية، مناورات التمرين المشترك بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي .. الصداقة ٢٠١٨، النسخة الرابعة من تمارين الصداقة friendship exercise.

https://t.co/Po7PnAqONF@sabqorgpic.twitter.com/YH1u3qDdC4 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 11 марта 2018 г.

المصدر: واس

ياسين بوتيتي