وزير خارجية قطر في الخرطوم

وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاصمة السودان الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين سيسلم خلالها رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للرئيس السوداني عمر البشير.

وكان في استقبال وزير خارجية قطر نظيره السوداني أحمد غندور.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في تصريح لوكالة الأنباء السودانبة "سونا" إن آل ثاني سيجري يوم غد الأحد مباحثات مع غندور.

وبين الخضر أن الاجتماع سيتناول القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وهذه الرسالة من أمير قطر هي الثانية من نوعها في غضون عشرة أيام حيث تسلم الرئيس السوداني في 28 فبراير الماضي رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلها السفير القطري لدى الخرطوم تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

المصدر: RT + سونا

إينا أسالخانوفا