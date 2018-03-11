غندور يشيد بالعلاقات السودانية القطرية

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للخرطوم تاريخية، ومن شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

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وأضاف غندور، أمس السبت، أن الجانبين سيجريان، اليوم الأحد، مباحثات تتناول القضايا الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب سبل تقوية العلاقات وتعزيزها بما يخدم البلدين الشقيقين.

وأوضح أن: "المباحثات بين الجانبين ستكون شاملة وتتعلق بكل الملفات التي تربط بين السودان قطر"،

وتابع: "نرحب بوزير الخارجية في بلده وبين أهله، خاصة وأن الوزير كلف بملف متابعة اتفاقية الدوحة لسلام دارفور".

كما أشار غندور إلى أن مندوب السودان الدائم لدى جنيف، السفير مصطفى عثمان إسماعيل، كان حمل قبل أسابيع قليلة رسالة من البشير إلى تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

ووصل وزير الخارجية القطري إلى عاصمة السودان الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، سيسلم خلالها رسالة من أمير قطر للرئيس السوداني.

وتعتبر هذه الرسالة الثانية في غضون 10 أيام، حيث تسلم البشير في 28 فبراير الماضي رسالة من تميم بن حمد نقلها السفير القطري لدى الخرطوم، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

المصدر: سونا

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