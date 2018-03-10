محمد بن سلمان يعود إلى المملكة بعد سلسلة من الإنجازات

عاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إلى الرياض بعد الزيارتين اللتين قام بهما لمصر وبريطانيا خلال الأيام الماضية.

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وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

يذكر أن ولي العهد السعودي زار مصر لمدة 3 أيام، جرى خلالها توقيع اتفاقيات اقتصادية، كما جرى التأكيد على التعاون الحثيث بين مصر والمملكة من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف.

ثم انطلق باتجاه بريطانيا أين أجرى عدة لقاءات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وعدد من الوزراء والنواب، فضلا عن ملكة بريطانيا وكبير أساقفة كانتربي.

وفي آخر يوم من الزيارة، أجرى ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، لقاء مع وزير الدفاع البريطاني، غافين وليامسون، أبرما فيه اتفاقات هامة لتعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: وكالات