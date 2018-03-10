قرقاش يوجه سهام انتقاده لتركيا!

أقر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بأن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها اليوم، وأضاف أن مستقبل هذه العلاقات يتوقف على السياسات التركية.

وذلك قرقاش في سلسلة تغريدات نشرها اليوم على حسابه في "تويتر" أن عودة التوازن في العلاقات بين أنقرة والعالم العربي يتطلب من تركيا أن تراعي وتحترم السيادة العربية وأن تتعامل مع الجوار "بحكمة وعقلانية".

وأشار قرقاش إلى أن التعرض للدول العربية الرئيسية ودعم ما وصفه بـ"حركات مؤدلجة تسعى إلى تغيير الأنظمة بالعنف" لا يمثل توجها عقلانيا تجاه الدول المجاورة، مشددا على أن "العالم العربي لن ينقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير".

وتدير تركيا حاليا عملية "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تنفذ من حين إلى آخر غارات جوية على مواقع للمسلحين الأكراد في العراق المجاور.

فيما تحتفظ تركيا بالعلاقات الحسنة مع قطر التي قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية معها وفرضت عقوبات عليها في بداية الصيف المنصرم متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول أخرى.

المصدر: صفحة أنور قرقاش في "تويتر"

نادر عبد الرؤوف