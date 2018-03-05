الملك سلمان يبحث مع العبادي هاتفيا تعزيز التعاون بين البلدين

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في اتصال هاتفي، تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أن العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي، مضيفا أن الملك سلمان بن عبد العزيز أكد على "أهمية تعزيز العلاقات وروح الأخوة بين البلدين ودعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته".

من جانبه ثمن العبادي العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أهمية المجلس التنسيقي العراقي- السعودي لما فيه من تشجيع للقطاع الخاص والاستثمار.

وتابع البيان أن العاهل السعودي أعرب عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين مؤخرا، مشيرا إلى أنها مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين.

المصدر: وكالات

علي جعفر