معصوم يدعو إلى لقاءات عاجلة بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى عقد لقاءات عاجلة ومتواصلة على أرفع المستويات بين الحكومة المركزية بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل لحل كافة المشاكل والخلافات الطارئة.

وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة العراقية، بأن ذلك جاء خلال لقاء معصوم في بغداد اليوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش.

وشدد معصوم على أهمية بذل أي مسعى لتقريب وجهات النظر توافقيا بين الجانبين لتلافي أي تفاقم في العلاقات المتأزمة بين بغداد وأربيل نتيجة التصويت على الموازنة العامة للعام 2018، والتي خفضت نسبة الإقليم فيها.

من جهة أخرى بحث اللقاء سبل تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة وكذلك انتخابات مجالس المحافظات، إلى جانب بحث دور الأمم المتحدة في تسريع المصالحة المجتمعية وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

من جانبه استعرض كوبيتش نتائج لقاءاته الدولية بشأن العراق، معربا عن ثقة المجتمع الدولي بقدرة العراقيين على تجاوز المنعطفات الراهنة، وعزمه على مواصلة الدعم للعراق في كافة المجالات ومنها المساعدة في إجراء الانتخابات المقبلة.

المصدر: RT

علي جعفر