استهداف مشفى تشرين في دمشق بقذائف المسلحين

أصيب 7 مدنيين بجروح في قصف بالقذائف نفذته جماعات مسلحة في الغوطة، على مشفى تشرين في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" بسقوط عدة قذائف هاون أطلقها مسلحو "جبهة النصرة" المنتشرون في بعض مناطق الغوطة صباح اليوم، مشيرة إلى أن جميع الجرحى من مراجعي المشفى، وأن إصابات بعضهم خطرة.

وكان 3 مدنيين أصيبوا أمس بجروح نتيجة هجوم بالقذائف نفذته جماعات مسلحة على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها.

المصدر: سانا

علي جعفر