مبعوث الكويت يحمل رسالة خطية من أمير بلاده لأمير قطر

غادر محمد العبد الله المبارك مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، السعودية اليوم متوجها إلى قطر في إطار مساعي بلاده لتسوية الأزمة الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المبارك حمل رسالة خطية من أمير الكويت إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

مبعوث سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية الى أمير دولة قطر https://t.co/9hJ9HxgZ3n — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ٥ مارس، ٢٠١٨

وتوجه المبارك إلى الدوحة بعد أن كان قد سلم الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من أمير الكويت مساء الأمس حسب وكالة الأنباء السعودية.

ولم تتطرق الوكالة لفحوى الرسالة، التي جاءت في خضم مساع جديدة لحل أزمة قطر التي تلعب فيها الكويت دور الوسيط.

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وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو الماضي، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، معتبرة أن "مقاطعتها غير مبررة وتستند إلى مزاعم وادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة".

المصدر: وكالات

أحمد باديان