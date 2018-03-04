تبخر مشروع في السعودية بقيمة 113 مليون ريال

فوجئ سكان محافظة الطائف، بلوحة حجر الأساس لـ"جسر الدلال"، ملقاة وسط مخلفات حديدية بالقرب من موقع المشروع، علما أن موعد تسليمه مضى عليه 6 أشهر.

ونقلت "عكاظ" السعودية، عن أهالي المنطقة، تساؤلاتهم إلى أمين الطائف محمد بن هميل، الذي أخبرهم أن العمل متوقف في المشروع، وأرجع السبب إلى عدم اعتماد مبالغ لنزع الملكيات في الموقع، وأنه تجري حاليا إعادة دراسة المشروع وفقا للإمكانيات المتاحة.

#تبخر_مشروع_جسر_الدلال

وهل من مشرووووع مكتمل يا أمانة الطائف!!!!؟

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جسر الدلال..

القيمة : 113 مليون..

المدة : عامين..

التنفيذ: لاشيء..!!!

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مالسبب!؟ pic.twitter.com/YZdYoTZtX5 — سعد الغنامي (@1_saad) ٤ مارس، ٢٠١٨

وأوضح بن هميل، أن قيمة المشروع المعتمدة تصل إلى 113 مليون ريال، وأن مدة تنفيذه تصل إلى عام ونصف العام تقريبا.

وذكر عدد من أهالي المحافظة، أنهم وبعد تقصي الأمر تبين أن عمالا أزالوا مجسم المشروع، ووضعوا نقاط دوران وأغلقوا بعض المسارات باتجاه موقع المشروع.

#تبخر_مشروع_جسر_الدلال



هذا اقتراح لأمانة الطائف



النفق يكون ربط طريق المطار بوادي وج



الكوبري يكون من شارع الجيش امتداداً



الى طريق الملك خالد pic.twitter.com/NkNs3cBR5C — فيصل (@i_Fss) ٤ مارس، ٢٠١٨

والمشروع عبارة عن جسر في طريق الجيش باتجاه ميدان التعليم وكذلك نفق باتجاه طريق المطار.

#تبخر_مشروع_جسر_الدلال حسبي الله ونعم الوكيل.. هذا المشروع مهم جدا.. قلب الطائف.. حيوي بمعنى الكلمة ولن ينجوا أحد في عهد الحزم والعزم.. أخوكم فهد.. حفظه الله.. طريق المسيال.. وادي وج بين الريان والقمريه.. قريب من المشروع وسوف أناشد الأمانه.. مادمت حيا. — ❗فهد❗ (@Fahd64155) ٤ مارس، ٢٠١٨

المصدر: عكاظ