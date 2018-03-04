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تبخر مشروع في السعودية بقيمة 113 مليون ريال

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تبخر مشروع في السعودية بقيمة 113 مليون ريال
AFP Amer HILABI
محافظة الطائف في السعودية - أرشيف
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فوجئ سكان محافظة الطائف، بلوحة حجر الأساس لـ"جسر الدلال"، ملقاة وسط مخلفات حديدية بالقرب من موقع المشروع، علما أن موعد تسليمه مضى عليه 6 أشهر.

ونقلت "عكاظ" السعودية، عن أهالي المنطقة، تساؤلاتهم إلى أمين الطائف محمد بن هميل، الذي أخبرهم أن العمل متوقف في المشروع، وأرجع السبب إلى عدم اعتماد مبالغ لنزع الملكيات في الموقع، وأنه تجري حاليا إعادة دراسة المشروع وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأوضح بن هميل، أن قيمة المشروع المعتمدة تصل إلى 113 مليون ريال، وأن مدة تنفيذه تصل إلى عام ونصف العام تقريبا.

وذكر عدد من أهالي المحافظة، أنهم وبعد تقصي الأمر تبين أن عمالا أزالوا مجسم المشروع، ووضعوا نقاط دوران وأغلقوا بعض المسارات باتجاه موقع المشروع.

والمشروع عبارة عن جسر في طريق الجيش باتجاه ميدان التعليم وكذلك نفق باتجاه طريق المطار.

المصدر: عكاظ

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