مناورات إسرائيلية أمريكية ضخمة تحاكي حربا إقليمية

تنطلق في إسرائيل اليوم الأحد مناورات "جونيبر كوبرا" التي يشارك فيها الجيش الأمريكي للارتقاء بأداء قوات الجانبين في التصدي للتهديد الصاروخي "النابع من إيران و"حزب الله" اللبناني".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" السبت، أن الولايات المتحدة ستشارك بـ2500 جندي، ينضمون إلى 2000 آخرين من الجيش الإسرائيلي في المناورات التي وصفتها بـ"الكبرى".

وتستهدف المناورات التي ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري، التدرب على استخدام منظومات الدفاع الجوي "حيتس" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"باتريوت".

ويرى المراقبون، أن هذه المناورات تأتي في إطار تصعيد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل، وإيران و"حزب الله" حول حرب محتملة تتبادل الأطراف المذكورة الاتهامات بالتخطيط لها.

وبالتوازي مع هذه المناورات، تجري اليوم الشرطة والجيش الإسرائيليان تدريبات تستمر 4 أيام في الجليل الأسفل ومرج يزراعيل.

كما من المقرر في هذه الأثناء، أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارة رسمية إلى واشنطن، لمباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الملفين الإيراني والفلسطيني.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله