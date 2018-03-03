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"الحسا تركض" أول ماراثون نسائي في السعودية

الرياضة

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شاركت 1500 فتاة وسيدة في فعاليات "الحسا تركض"، أول ماراثون نسائي في السعودية، تحت رعاية مستشفى الموسى التخصصي في المدينة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وهيئة الترفيه.

ونظم الماراثون، في مدينة الإحساء، إذ فازت السعودية مزنة نصار بالمركز الأول عن فئة السيدات، تلتها نساء وافدات بالمراكز المتبقية، وسط انتقادات من سعوديات حملن اللجنة المنظمة مسؤولية غيابهن عن المشاركة.

وعلى الرغم من إعلان المنظمين مشاركة نحو 6 آلاف سعودية في الفعالية، إلا أن بعض المشاكل التنظيمية حرمت العديد من النساء من المشاركة.

وأشاد معلقون على موقع التواصل الاجتماعي بالماراثون، معربين عن فخرهم بالمشاركة، واحتل وسم #الحسا_تركض مرتبة متقدمة في قائمة الوسوم الأعلى مشاركة على موقع "تويتر"، الأكثر استخداما في السعودية.

twitter.com/GhadahAlghunaim
تكريم الفائزات بالمسابقة
okaz.com.sa
المسابقة شهدت مشاركة 1500 سيدة وفتاة

المصدر: وكالات

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