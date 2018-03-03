شاركت 1500 فتاة وسيدة في فعاليات "الحسا تركض"، أول ماراثون نسائي في السعودية، تحت رعاية مستشفى الموسى التخصصي في المدينة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وهيئة الترفيه.

ونظم الماراثون، في مدينة الإحساء، إذ فازت السعودية مزنة نصار بالمركز الأول عن فئة السيدات، تلتها نساء وافدات بالمراكز المتبقية، وسط انتقادات من سعوديات حملن اللجنة المنظمة مسؤولية غيابهن عن المشاركة.

#الحسا_تركض

هذه هي الحسا الجميله، ركضت اليوم سيداتها♥️ عقبال باقي المملكة pic.twitter.com/tfZZcfW653 — غاده غنيم الغنيم (@GhadahAlghunaim) ٣ مارس، ٢٠١٨

وعلى الرغم من إعلان المنظمين مشاركة نحو 6 آلاف سعودية في الفعالية، إلا أن بعض المشاكل التنظيمية حرمت العديد من النساء من المشاركة.

وأشاد معلقون على موقع التواصل الاجتماعي بالماراثون، معربين عن فخرهم بالمشاركة، واحتل وسم #الحسا_تركض مرتبة متقدمة في قائمة الوسوم الأعلى مشاركة على موقع "تويتر"، الأكثر استخداما في السعودية.

#الحسا_تركض كانت تجربة فعلًا فعلًا اكثر من رائعه و لو تكررت السنه الجايه اكيد بشارك❤️ pic.twitter.com/EUvKwpf0Wj — Saja ♍️ (@AlmusallamSaja) ٣ مارس، ٢٠١٨

twitter.com/GhadahAlghunaim

okaz.com.sa

المصدر: وكالات