خلفان يتهم قطر بالوقوف وراء تفجيرات مصر

هاجم نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، قطر متهما إياها بالوقوف وراء التفجيرات في سيناء خاصة وفي مصر عموما.

وكتب خلفان عددا من التغريدات على صفحته "تويتر"، مشيرا إلى أن قطر دعمت تنظيم "الإخوان المسلمين في مصر"، وأنها وراء كل التفجيرات التي ينفذها أنصار الجماعة في مصر.

مع وقوع أي تفجيرات اخونجية في سيناء وفي مصر عموما فتش عن تنظيم الحمدين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢ مارس، ٢٠١٨

وفي تغريدة أخرى، كتب النائب السابق لرئيس شرطة دبي، أن "تنظيم الحمدين خطط لاغتيال ملك السعودية السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود"، مشددا على أن "الحمدان كانا يخططان لخلق فوضى في المملكة فكشفهم رب العالمين".

الناطق الرسمي لخامئني قناة الجزيرة . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢ مارس، ٢٠١٨

كان الحمدان يخططان لخلق فوضى في المملكة فكشفهم رب العالمين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢ مارس، ٢٠١٨

من كانوا يجهزون للحكم بعده من الأخونجية...مهما كان لن يثق العاقل بجماعة خططت لإغتيال عبدالله الله يرحمه...اعوذ بالله أشرار — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢ مارس، ٢٠١٨

تنظيم الحمدين يدفع 200 مليون دولار لمنظمة يهودية من أجل تلميع سمعة التنظيم في الخارج...ههههه..عريان لايث على مفسخ😂😂😂😂😂 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢ مارس، ٢٠١٨

سرسرية مثل الاخونج لن تجدوا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٣ مارس، ٢٠١٨

وفي السياق ذاته، كتب خلفان، أن حكومة الدوحة دفعت مبلغ 200 مليون دولار لمنظمة يهودية من أجل "تلميع" صورة قطر في الخارج، متهما قناة "الجزيرة"، بأنها أصبحت "الناطق" باسم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

المصدر: twitter.com/Dhahi_Khalfan