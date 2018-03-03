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خلفان يتهم قطر بالوقوف وراء تفجيرات مصر

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خلفان يتهم قطر بالوقوف وراء تفجيرات مصر
AFP KARIM SAHIB
نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان
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هاجم نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، قطر متهما إياها بالوقوف وراء التفجيرات في سيناء خاصة وفي مصر عموما.

وكتب خلفان عددا من التغريدات على صفحته "تويتر"، مشيرا إلى أن قطر دعمت تنظيم "الإخوان المسلمين في مصر"، وأنها وراء كل التفجيرات التي ينفذها أنصار الجماعة في مصر.

وفي تغريدة أخرى، كتب النائب السابق لرئيس شرطة دبي، أن "تنظيم الحمدين خطط لاغتيال ملك السعودية السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود"، مشددا على أن "الحمدان كانا يخططان لخلق فوضى في المملكة فكشفهم رب العالمين".

وفي السياق ذاته، كتب خلفان، أن حكومة الدوحة دفعت مبلغ 200 مليون دولار لمنظمة يهودية من أجل "تلميع" صورة قطر في الخارج، متهما قناة "الجزيرة"، بأنها أصبحت "الناطق" باسم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

المصدر: twitter.com/Dhahi_Khalfan

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