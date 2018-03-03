الخرطوم تعيد سفيرها إلى القاهرة

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن السودان سيبعث سفيره إلى مصر في الـ5 من مارس الجاري بعد شهرين من استدعائه وسط التوتر بين البلدين إثر خلافاتهما الإقليمية.

وصرح الغندور لرويترز، بأن "العلاقات بين شعبينا وبلدينا تاريخية، والاحتفاظ بها مسؤولية وطنية، وتوجيهها للمسار السليم واجب علينا".

ولم توضح الخرطوم سبب استدعاء سفيرها عبد المحمود عبد الحليم في يناير الماضي، لكن الخلاف حول حلايب، وشكوك مصر تجاه الاتفاق البحري بين السودان وتركيا، أجج توتر العلاقات بين البلدين.

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يذكر أن السودان اتهم القاهرة بالتدخل في شؤونه، وحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية، كما أوقف استيراد السلع الأجنبية العابرة للأراضي المصرية إلى أراضيه العام الماضي.

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المصدر: رويترز

نادين بطحة