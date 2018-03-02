الجيش السوري يلقي منشورات على الغوطة الشرقية

ألقت مروحيات الجيش السوري اليوم، منشورات جديدة على قرى وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، لإعلام المدنيين الراغبين بالخروج بطرق الوصول إلى الممر الآمن عبر مخيم الوافدين.

وأفاد مصدر عسكري بأن المنشورات تضمنت الإجراءات، التي يجب على المدنيين اتباعها للوصول بشكل آمن إلى الممر المحدد لخروج المدنيين باتجاه مخيم الوافدين، تمهيدا لنقلهم إلى مقر الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق.

وأضاف المصدر أن مروحيات الجيش ترمي المنشورات بشكل يومي فوق جميع قرى وبلدات الغوطة لضمان وصولها إلى جميع المواطنين.

ولا تزال التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق الغوطة تمنع لليوم الرابع على التوالي خروج المدنيين أثناء فترة التهدئة المحددة بين الساعة 9 صباحا و2 ظهرا، من خلال استهداف الممر بالقصف.

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المصدر: سانا

علي جعفر