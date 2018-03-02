أنقرة تكشف حصيلة ضحايا جنودها ومسلحي "الجيش الحر" في عفرين

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، في تصريح اليوم حصيلة قتلى الجيش التركي والجيش السوري الحر منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

وقال جانيكلي أن 157 قتيلا سقطوا منذ بدء العملية العسكرية في عفرين السورية، بينهم 41 من القوات المسلحة التركية و116 من "الجيش السوري الحر".

وأضاف أنه تم تحييد 2295 "إرهابيا" منذ بدء العملية، مشيرا إلى أن "غصن الزيتون" دخلت يومها الـ 42، وتمكنت خلال هذه الفترة من "تطهير" 615 كم، بضمنها 95 منطقة سكنية، و28 نقطة استراتيجية.

المصدر: الأناضول

علي جعفر