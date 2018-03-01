خامنئي: بشار الأسد قائد ومقاوم عريق

وصف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "قائد ومقاوم كبير"، معتبرا أنه "ظل رابط الجأش ثابت القدم وهو أمر مهم جدا لأي شعب".

وقال خامنئي خلال، استقباله اليوم وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد، إن سوريا "هي اليوم في الخط الأمامي، لذا من واجبنا جميعا دعم صمودها".

من جهته نقل وزير الأوقاف تحيات الرئيس السوري، معربا عن الشكر والتقدير لـ "مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوية في الدفاع عن الحق ومواجهة الإرهاب".

المصدر: إرنا

علي جعفر