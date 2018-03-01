مصادر: القوات التركية الخاصة تنشط في عفرين

كشفت مصادر أمنية تركية عن وجود وحدات من القوات الخاصة للدرك والشرطة التركية في منطقة عفرين بشمال سوريا، لدعم وحدات الجيش في إطار عملية "غصن الزيتون" ضد القوات الكردية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر الأمنية، اليوم الخميس، أن الوحدات الخاصة تقوم في الوقت الراهن بمهامها على مدار 24 ساعة، وهي مزودة بالأسلحة والمناظير الليلية.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة ستقوم عند الحاجة، بإبطال مفعول المتفجرات والألغام المزروعة داخل المناطق السكنية، وستجري عمليات تفتيش للبحث عن عناصر وحدات حماية الشعب الكردية.

وأوضحت أن قسما من القوات الخاصة تم نشرها بالقرب من بلدتي جنديرس وراجو اللتين تقعان تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وأكدت المصادر أن القوات الخاصة ستتولى مسؤوليات هامة خلال العمليات التي ستبدأ داخل مدينة عفرين، مشيرة إلى وجود الخبرات الضرورية لدى القوات الخاصة.

يذكر، أن عملية "غصن الزيتون" للقوات المسلحة التركية ضد الوحدات الكردية في عفرين، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، تستمر منذ 20 يناير الماضي. وقد أعلنت الأركان التركية عن تصفية أكثر من 2.2 ألف من عناصر القوات الكردية منذ بدء العملية.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف