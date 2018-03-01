بالفيديو.. ماذا سيفعل السيسي لو كان لديه 100 مليار دولار؟

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أمنيته عندما كان صغيرا، وهو يشاهد الفقراء من المصريين في المناطق العشوائية.

وقال السيسي خلال تدشينه مدينة العلمين وعددا من المشروعات الأخرى :"وأنا صغير كنت بشوف المناطق العشوائية والناس اللي ظروفها صعبة، قولت يا رب لو معايا 100 مليار دولار، والله لصرفهم وأخلي الناس تعيش كويس بقسم بالله، بس لو معايا".

وأضاف السيسي "بس أنا مش معاي الفلوس دي يا خسارة.. يا سلام، هو قالي طيب أنا همكنك أهو، ويلا وريني ها تعمل إيه".

وبعد ذلك توجه إلى وزير الإسكان مطالبا بالانتهاء من 200 ألف وحدة سكنية للناس البسطاء خلال 2018 قائلا: "الـ 200 ألف شقة مش هطلب منك إنك تفرشهم لكن إحنا اللي هنفرشهم، لازم منسبش أهلنا أبدا محوجين واحنا على وش الدنيا".

المصدر: وكالات

علي جعفر