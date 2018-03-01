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الرئيس السوداني عمر البشير يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

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الرئيس السوداني عمر البشير يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
Gettyimages.ru
الرئيس السوداني عمر البشير وأمير قطر تميم بن حمد - أرشيف
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تلقى الرئيس السوداني عمر البشير رسالة خطية من أمير قطر تيم بن حمد آل ثاني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.

وأعلنت الخارجية القطرية النبأ على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن سفير دولة قطر في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي قام بتسليم الرئيس السوداني الرسالة أثناء استقباله له في مكتبه في القصر الجمهوري.

وربطت وسائل إعلام تابعة لقطر بين الرسالة والتغييرات الواسعة في المؤسسة العسكرية السودانية، حيث لفت موقع "عربي 21" إلى أن هذه الرسالة الخطية من أمير قطر تأتي "في ظل تغييرات واسعة أجراها البشير في المؤسسة العسكرية، شملت رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق الأول عماد عدوي، بعد شهر من الإطاحة بمدير جهاز الأمن والمخابرات، محمد عطا".

المصدر: mofa.gov.qa

محمد الطاهر

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