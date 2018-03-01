الرئيس السوداني عمر البشير يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير رسالة خطية من أمير قطر تيم بن حمد آل ثاني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.

وأعلنت الخارجية القطرية النبأ على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن سفير دولة قطر في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي قام بتسليم الرئيس السوداني الرسالة أثناء استقباله له في مكتبه في القصر الجمهوري.

سمو الأمير يبعث رسالة خطية إلى الرئيس السودانيhttps://t.co/BAQyS3etXQ#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/S4OX55a7kE — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) February 28, 2018

وربطت وسائل إعلام تابعة لقطر بين الرسالة والتغييرات الواسعة في المؤسسة العسكرية السودانية، حيث لفت موقع "عربي 21" إلى أن هذه الرسالة الخطية من أمير قطر تأتي "في ظل تغييرات واسعة أجراها البشير في المؤسسة العسكرية، شملت رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق الأول عماد عدوي، بعد شهر من الإطاحة بمدير جهاز الأمن والمخابرات، محمد عطا".

المصدر: mofa.gov.qa

محمد الطاهر