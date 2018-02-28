سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية

تمكنت الشرطة المصرية، الاثنين، من القبض على 3 متهمين بسرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في محافظة الدقهلية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أمن محافظة الدقهلية تلقى إخطارا أمنيا، بورود بلاغ من حسام الدين راضي، شقيق بسام راضي متحدث الرئاسة، يفيد بسرقة الفيلا التي يمتلكها بالمحافظة.

وأفاد شقيق متحدث الرئاسة بأن الفيلا التي تعرّضت للسرقة هي فيلا العائلة، حيث كان يمتلكها والده عصام الدين راضي، وزير الري الأسبق.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي قاموا بارتكاب الواقعة، وتم ضبطهم بعد الواقعة ساعات قليلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

ياسين بوتيتي