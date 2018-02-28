مصادر: ولي العهد السعودي في القاهرة الأحد

أفادت مصادر مطلعة بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيصل مصر يوم الأحد المقبل في زيارة رسمية.

والمقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت مقدمة بن سلمان وصلت القاهرة، مساء الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، حيث كان في استقبالها بالمطار العاملون بالسفارة السعودية بالقاهرة.

كما وصلت أكثر من 20 سيارة خاصة، بالإضافة إلى السماح بدخول 6 سيارات عفش لنقل الأغراض التي سوف تستخدم خلال زيارة بين سلمان وحاشيته.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، حالة الطوارئ لاستقبال الأمير محمد بن سلمان، حيث أغلق أمن المطار ساحات انتظار السيارات وفتحت استراحة كبار الزوار.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا