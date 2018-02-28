ترامب يبحث مع أمير قطر أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار"

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مساء الأربعاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا الرئيس الأمريكي خلال الاتصال الشيخ تميم لزيارة الولايات المتحدة في شهر أبريل القادم، وقد أعرب أمير قطر عن ترحيبه بالدعوة.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والدوحة، وسبل توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكدا الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه ومصادر تمويله في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في هذا الشأن.

كما تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته، نشر البيت الأبيض بيانا على موقعه الرسمي، قال فيه إن ترامب شكر أمير قطر على قيادته في إبراز السبل التي تمكن جميع دول مجلس التعاون الخليجي من التصدي بشكل أفضل للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين.

وأضاف البيت الأبيض أن قادة البلدين اتفقا على أهمية التعاون الإقليمي بالإضافة إلى أهمية مجلس التعاون الخليجي الموحد للتخفيف من حدة التهديدات الإقليمية وضمان الازدهار الاقتصادي للمنطقة.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب بحث في اتصالات هاتفية منفصلة مع زعماء كبار بالسعودية والإمارات، الثلاثاء، أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.

المصدر: وسائل إعلام قطرية + البيت الأبيض

ياسين بوتيتي