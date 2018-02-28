الخارجية القطرية: لن نغير سياستنا ولو استمر الحصار للأبد

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن قطر رسمت سياستها ولن تتراجع عنها حتى لو استمر الحصار للأبد.

وقالت الناطق باسم وزارة الخارجية، لولوة الخاطر، في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي بمركز الشرق الأوسط للحوار المنعقد في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن الحصار قام به لاعبون في المنطقة، لكن قطر سارعت إلى تعزيز علاقاتها عبر عدة محاور من أهمها إطلاق الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي.

وأفادت صحيفة "بوابة الشرق الإلكترونية" بأن المتحدثة باسم الخارجية أكدت أن "المؤتمر المنعقد في بروكسل مثل فرصة لكشف الحقيقة ودحض الأكاذيب التي دأبت دول الحصار على ترديدها ونرد على من يحاول تشويه سمعة قطر".

من جهته، قال السفير القطري لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد الخليفي، إن الحصار أعطى قطر قوة واستطاعت أن تتجاوز تبعاته في فترة وجيزة ولم يعد للحصار تأثير إلا على الناحية الاجتماعية فقط، ونجحت الدولة في الحفاظ على استقرارها وأمنها.

وأضاف الخليفي أن قطر نجحت في فترة وجيزة في إيجاد بدائل وإبرام شراكات استراتيجية لتحقيق طموحاتها، حيث استثمرت في تركيا بنحو ملياري دولار، مؤكدا أن تركيا سوف تقوم بمؤازرة الاقتصاد القطري وتشارك في مشاريع مونديال 2022.

تجدر الإشارة إلى أن دولا خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات إضافة إلى مصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو العام الماضي، متهمة الأخيرة بـ"تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: بوابة الشرق الإلكترونية

نادر همامي