النائب العام المصري يصدر قرارا للتصدي لـ"قوى الشر"

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الأربعاء، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الأكاذيب والأخبار المضللة التي تستهدف أمن وسلامة مصر.

وذكر البيان الصادر عن النيابة العامة، الأربعاء، أن النائب العام أصدر قرارا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية.

وطلب النائب العام من الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر، وذلك انطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني.

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعلق على القرار

ورحّب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب كمال عامر، بقرار النائب العام بشأن متابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

وقال عامر إن هذا القرار لا يمس حرية الصحافة ولن يؤثر عليها من قريب أو بعيد، لكنه يستهدف متابعة وسائل الإعلام للتأكد من التزامها بالمعايير المهنية وعدم تشويه صورة مصر.

وأضاف أنه لن يتم ضبط وسائل الإعلام إلا المغرضة التي تتعمد بث الشائعات، أو المعلومات غير الصحيحة التي من شأنها تكدير السلم العام.

وعرج قائلا إن القرار يأتي بعد الشائعات التي بثتها "BBC" بشأن وجود حالات اختفاء قسري، وثبت كذبها بعد استضافة الفتاة التي زعموا باختفائها قسريا بأحد القنوات المصرية.

وأكد عامر أن مصر تواجه حربا شرسه وسلسلة من الافتراءات والبيانات السلبية التي تبث ضدها بهدف التأثير على استقرار البلاد وتشويه صورتها.

وشدد على أن مصر تمر بمرحلة فارقة تواجه فيها الكثير من التحديات، ويتم استخدام أساليب مختلفة من قبل "القوى الكارهة"، ببث الشائعات لتشوية صورة البلاد خصوصا الادعاءات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، ما يستلزم سرعة التصدي لهذه الافتراءات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

ياسين بوتيتي