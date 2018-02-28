مجلس الأمن يجتمع للنظر في مدى الالتزام بتنفيذ قرار الهدنة في سوريا

أعربت بريطانيا عن أملها بأن تتحدث روسيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، عن مدى الالتزام بتنفيذ القرار الخاص بالهدنة الإنسانية في سوريا.

وقال جوناثان ألين، نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، إن المملكة المتحدة طلبت أيضا أن تقدم هيئة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة تقريرا "لفهم ما يحدث"، وما إذا كان قرار الهدنة يطبق.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعه الدوري حول الوضع الإنساني في سوريا، وسيقدم نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العمليات الإنسانية تقريرا بهذا الخصوص.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى السبت الماضي القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بـ "وقف الاشتباكات فورا" والالتزام بهدنة إنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في جميع أنحاء سوريا من أجل تأمين إيصال المساعدات بشكل آمن ومن دون عوائق وإجلاء المصابين بجروح خطيرة.

ولن يطبق وقف إطلاق النار على العمليات العسكرية ضد تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها من الجماعات المرتبطة بهذه التنظيمات الإرهابية.

المصدر: نوفوستي

علي جعفر