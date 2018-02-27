بروفسور فلسطيني يحصل على جائزة "رينتا بورلون" العالمية لعلوم الفضاء والفلك

حصل العالم الفلسطيني البرفيسور والمحاضر في جامعة الأقصى سليمان بركة، على جائزة ريناتا بورلون العالمية الإيطالية للعام 2018 بنسختها الرابعة من جامعة صوفيا في مقاطعة توسكانا.

وينحدر عالم الفيزياء الفلكية الفلسطيني سليمان بركة من بلدة بني سهيلا بخان يونس.

والجدير بالذكر أن البروفيسور بركة حصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية من جامعة "بيير وماري كوري" في باريس عام 2010، وأسس مركز علوم الفلك وعلوم الفضاء التابع لجامعة الأقصى في غزة.

ويشغل حاليا كرسي بحث في منظمة "يونيسكو" في علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء، ويعمل مع وكالة "ناسا" الأمريكية، ووكالة الفضاء الأوروبية، وعضو في الاتحاد الأمريكي لعلم الفضاء، والاتحاد الفلكي الدولي.

المصدر: وكالة وفا

ياسين بوتيتي