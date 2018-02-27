محكمة موريتانية تسجن عناصر خلية "داعشية"

قضت محكمة الجنايات في العاصمة الموريتانية نواكشوط بسجن 11 متهما بتهمة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش"، لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وذكر مصدر أمني أن المحكمة أدانت أعضاء الخلية بالتخطيط للقيام بأعمال تهدف إلى "الإيحاء بوجود قوى لداعش في موريتانيا" خلال فترة انعقاد القمة العربية التي استضافتها نواكشوط في 2016.

وتابع المصدر أن أعضاء الخلية خططوا خصوصا لإطلاق هتافات وتعليق لافتات وكتابة شعارات مؤيدة للتنظيم المتطرف خلال فترة انعقاد القمة.

من جانبه كشف مصدر قضائي أن المحكمة حكمت بسجن زعيم الخلية أحمد كوري ولد جدو وسبعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات مع النفاذ، بعدما أدانتهم بتهمة "تأسيس تجمع يهدف إلى التحضير لارتكاب جرائم إرهابية"، فيما حكمت على الثلاثة الآخرين بالسجن مع النفاذ لمدة خمس سنوات، بعدما أدانتهم بتهمة "الدعوة إلى الانضمام إلى تجمع له صلة بأعمال إرهابية".

المصدر: أ ف ب

علي جعفر