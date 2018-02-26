فريد الديب ينفي وفاة حسني مبارك

نفى فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الاثنين، ما تردد بشأن وفاته.

وأضاف الديب، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن مبارك بصحة جيدة.

وأكد أن ما يتردد عن وفاته شائعات لا أساس لها من الصحة.

وطالب الديب وسائل الإعلام والمواقع بضرورة تحري الدقة عند تناول هذه الأخبار، خاصة المتعلقة بحياة الرئيس الأسبق وأسرته.

وتواترت أنباء حول وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، بعدد من المواقع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

المصدر: موقع "مصراوي"

ياسين بوتيتي