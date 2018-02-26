بغداد تمدد الحظر الجوي على مطاري كردستان 3 أشهر

أفاد مصدر رسمي بأن الحكومة العراقية قررت تمديد الحظر الجوي المفروض على الرحلات الخارجية من وإلى مطاري إقليم كردستان العراق لثلاثة أشهر إضافية.

وأكد مصدر رفيع المستوى في مطار أربيل الدولي لوكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين أن إدارة المطار تلقت رسالة إلكترونية من سلطة الطيران المدني العراقي أبلغتها بتمديد الحظر الجوي المفروض على جميع الرحلات الدولية لثلاثة أشهر، اعتبارا من 1 مارس وحتى نهاية مايو المقبل.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أن الحظر لا يشمل الرحلات الداخلية فقط.

وفرضت الحكومة الاتحادية في بغداد حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في نهاية سبتمبر الماضي، على خلفية الاستفتاء بشأن انفصال إقليم كردستان والذي اعتبرته بغداد غير قانوني.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق صالح عن تمديد الحظر حتى نهاية فبراير الجاري.

من جانبه، نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء مؤتمر صحفي أسبوعي فرض حصار على إقليم كردستان، قائلا إن بغداد ستواصل تعزيز سلطتها الاتحادية بضمان المنافذ والمطارات في الإقليم الكردي تحت السيطرة.

وسبق أن ذكر المتحدث باسم مكتب العبادي، سعد الحديثي لـ"فرانس برس" أن الحظر الجوي لم يحدد بسقف زمني، مضيفا أن العقوبات سترفع بعد نقل إدارة المطارات إلى الحكومة الاتحادية بالكامل.

المصدر: أ ف ب

نادر عبد الرؤوف