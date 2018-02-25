بالصور.. ظهور لافت للسيسي بالزي العسكري

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مقر القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة لمتابعة العملية الشاملة "سيناء 2018"، في ظهور لافت بسبب ارتدائه زيا عسكريا.

وتابع الرئيس المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة عملية سيناء 2018 من مقر القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة.

وتأتي الزيارة تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي أطلقتها القوات المسلحة في 9 فبراير 2018.

وافتتح السيسي "قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن افتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يأتي في إطار التطوير والتحديث الشامل لقدرات القوات المسلحة.

وبحث السيسي مع القادة العسكريين نتائج العملية العسكرية في سيناء، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على شبه الجزيرة

وقال راضي إن العملية نجحت في "تدمير أعداد كبيرة من الأوكار والمخازن والأسلحة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، وفرضت السيطرة الكاملة على امتداد الحدود البرية والساحلية لقطع خطوط إمداد الجماعات الإرهابية ومسارات تهريب الأسلحة والذخائر والعناصر الإرهابية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي "طالب القوات خلال الزيارة بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل مصر وتأمين الشعب المصري العظيم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

ياسين بوتيتي