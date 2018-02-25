كلمة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة عقب اتخاذ مجلس الأمن قرار الهدنة في سوريا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، عن شكره للكويت والسويد على جهودهما الجبارة في الوصول إلى توافق بشأن قرار مجلس الأمن بخصوص الهدنة في سوريا.

وقال نيبينزيا عقب التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا، إن عملية تنسيق وثيقة المشروع استغرقت وقتا طويلا، لأن مسودتها الأولية كانت تضم نقاطا تجعل إحلال الهدنة في سوريا أمرا مستحيلا، ما أثار حفيظة روسيا.

وأشار نيبينزيا إلى أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيمي "القاعدة" و"جبهة النصرة" والمنظمات المرتبطة بهما.

وفي سياق رده على الانتقادات الأمريكية التي وجهتها المندوبة الأمريكية نيكي هايلي في نفس الجلسة، أشار نيبينزيا إلى أن الولايات المتحدة تتستر بمحاربة الإرهاب في سوريا لتحقق هناك أهدافها الجيوسياسية التي "تثير شرعيتها شكوكا".

وتابع: "نحن نصر على الوقف الفوري للأطماع الاحتلالية التي يظهرها التحالف المزعوم، الأمر الذي سيكون له تأثير إنساني واضح، ما سيسمح للحكومة السورية بالشروع في إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع الأراضي المحررة من الإرهابيين".

وأكد الدبلوماسي أن روسيا لن تسمح بأي تفسير تعسفي لبنود قرار الهدنة في سوريا، كما أنها تطالب الولايات المتحدة بوقف تهديداتها لدمشق، قائلا إن موسكو تشعر "بقلق عميق إزاء تصريحات تصدر عن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يهددون بشن عدوان ضد سوريا ذات السيادة". وتابع أن روسيا تطالب الولايات المتحدة بوقف تصعيد هذه الخطابات غير المسؤولة والانضمام، بدلا من ذلك، إلى الجهود المشتركة الرامية إلى تسوية النزاع في سوريا بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

المصدر: وكالات