موسى يريد التعاون مع السيسي ويوضح موقفه من قطر وتيران صنافير

قال المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة موسى مصطفى موسى، إنه يتمنى التعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة مصر، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي يمكن أن يستفيد منه السيسي.

وأضاف، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إلى أنه يعتمد على السيدات والشباب، و"لا يريد صوتا واحدا من جماعة الإخوان المسلمين".

وأوضح أنه ينظر إلى قطر على أنها "صغيرة ولن يتعامل معها"، مؤكدا أنه سوف يحترم اتفاقية "تيران وصنافير" ولن يفتح المجال فيها بعد فوزه لأنها اتفاقية دولية.

وقال إنه لن يسمح بالمساس بحقوق مصر في مياه نهر النيل، مشيرا إلى ترجيح الحل السلمي من خلال التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالات التنمية.

المصدر: صحف مصرية