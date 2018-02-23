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قرقاش يرد على دعوة قطر لـ"نظام إقليمي يضم تركيا وإيران"

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قرقاش يرد على دعوة قطر لـ
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رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على ما وصفه بـ"دعوة قطر لنظام إقليمي يضم كلا من تركيا وإيران"، معتبرا أن هذه الدعوة تتناقض مع التوجه الأمريكي تجاه طهران.

وكتب قرقاش في حسابه على "تويتر"، أن اللعب على التناقضات وإدارتها و الذي ميّز سياسة قطر أصبح أكثر صعوبة وتكلفة.

وأضاف قرقاش، أن الفضل في تنازلات قطر لواشنطن في ملف تمويل الإرهاب يعود لدول المقاطعة .

المصدر: RT

نتاليا عبدالله

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