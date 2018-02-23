قرقاش يرد على دعوة قطر لـ"نظام إقليمي يضم تركيا وإيران"

رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على ما وصفه بـ"دعوة قطر لنظام إقليمي يضم كلا من تركيا وإيران"، معتبرا أن هذه الدعوة تتناقض مع التوجه الأمريكي تجاه طهران.

وكتب قرقاش في حسابه على "تويتر"، أن اللعب على التناقضات وإدارتها و الذي ميّز سياسة قطر أصبح أكثر صعوبة وتكلفة.

اللعب عَلى التناقضات وإدارتها و الذي ميّز سياسة قطر أصبح أكثر صعوبة وتكلفة، فالتوازن بين دعم الإخوان وغيرهم من المتطرفين وإستضافة قاعدة العديد والتنازل عن السيادة لإيران وتركيا أصبح أكثر صعوبة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 февраля 2018 г.

وفي دعوة قطر لنظام إقليمي يضم إيران وتركيا في الإعلام الغربي إشكالية، الأولى أنها دعوة من لاعب ثانوي والثانية أنها تأتي كمشروع مضاد لإستعادة العرب لفضائهم، كما أنها تتناقض مع التوجه الأمريكي تجاه طهران. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 февраля 2018 г.

وأضاف قرقاش، أن الفضل في تنازلات قطر لواشنطن في ملف تمويل الإرهاب يعود لدول المقاطعة .

وفِي خضم الجمباز السياسي الفاقد للإيقاع والفاعلية لدول المقاطعة الفضل في التنازلات القطرية لواشنطن في ملف تمويل الإرهاب، وستستمر في ضغطها لتكسب تنازلات إضافية ضد التطرّف والإرهاب حتى وإن جاء الحصاد عبر عواصم أخرى. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 февраля 2018 г.

المصدر: RT

نتاليا عبدالله